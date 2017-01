Advierte senador censura en medios de comunicación por parte del IFT

CIUDAD DE MÉXICO.

El senador Javier Lozano Alarcón, advirtió que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), a través de ‘Lineamientos Generales sobre la Defensa de las Audiencias’ —una norma un tanto confusa, cobijada bajo un título neutro— se adjudicará la tarea de monitorear a los medios de comunicación, así como de ‘recibir información con Veracidad y Oportunidad’.

En entrevista telefónica con Pascal Beltrán del Río para Grupo Imagen.

El legislador del Partido Acción Nacional (PAN) alertó sobre esta normativa que se encargará de ‘DISTINGUIR entre diferentes contenidos que se transmiten en radio y televisión; el IFT dispondrá de protocolos que aplicarán por igual a todo tipo de concesionarios de carácter comercial, públicos, comunitarios e indígenas, incluyendo a los servicios de tv de paga’.

Esta cantidad de criterios discrecionales —y no exagero— nos pueden llevar a una auténtica censura, porque lo que buscan es elegir productos televisivos. Cada vez que se emita alguna información, el IFT pondrá avisos, cortinillas, advertencias, con el fin de que el público no se CONFUNDA con si es una nota informativa, de opinión, o del tipo que sea”.

Dijo que se trata de una ‘tortuosa, impracticable y ociosa’ regulación. Si das a conocer una nota, al principio tendrás que decir que se trata de una nota informativa’. Asimismo, el IFT será el ENCARGADO de etiqueta la información que será transmitida: ‘¿Cómo podemos dejar en un puñado de legisladores la VERACIDAD y la OPORTUNIDAD de una nota?’

Además, ‘la comercialización de productos, servicios o actividades dentro de producciones extranjeras no serán catalogadas Espacios Comercializados dentro de la Programación’. Los contenidos serán monitoreados y aplicarán a cuenta gotas. Lo más grave es que nadie podrá combatir al IFT, a menos de que no presente un amparo indirecto sin suspensión del…’

… acto reclamado. La sanción para los medios de comunicación (renuentes-rebeldes) será una multa del uno al tres por ciento de sus ingresos anuales totales, de golpe y porrazo. Me parecen una cosa de locos que socava el derecho a la información y a la expresión. Será una cacería ¿Qué licencias se pueden dar para decidir si tu información fue veraz, pero no oportuna, u oportuna, pero no veraz?”