Peña Nieto inaugura tren Puebla-Cholula y Museo Regional

PUEBLA

En Puebla, el Presidente Enrique Peña Nieto reconoció que la incertidumbre que existe en el mundo por cómo será la nueva relación entre nuestro país y los Estados Unidos ha frenado la llegada de distintas inversiones y derivado en un escenario económico adverso.

A ello se sumó, según explicó, la disminución en la producción petrolera de México con precios bajos del energético que obligó a ajustar el precio de las gasolinas y estos dos factores en conjunto han generado la depreciación de nuestra moneda.

Luego de inaugurar el Tren Puebla-Cholula y el Museo Regional de Cholula, el mandatario reiteró que con el nuevo gobierno de los Estados Unidos la negociación será integral, no sólo en lo económico sino también en la parte de la seguridad y la migración, en la que ambos países salgan ganando.

Acompañado del gobernador Rafael Moreno Valle, el jefe del estado mexicano comentó que a su llegada al evento en Cholula esperaba mayores críticas al tema del llamado gasolinazo, "seguramente están enojados con el Presidente", sin embargo, esta medida fue difícil y fue la única alternativa para hacer frente al escenario económico desafiante, expuso a los asistentes.

Créanme que si hubiese tenido una alternativa distinta que me hubiera permitido no tomar las decisiones que se hicieron no las hubiera tomado de tal suerte o de tal forma o en ese sentido, pero a veces al Presidente solo le toca escoger entre el daño menor, hay veces que no da margen para más y con esa responsabilidad y con esa firmeza tomamos esas decisiones que ustedes conocieron de inicio de año", puntualizó.