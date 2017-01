Con Delfina Gómez se puede alcanzar el reino de la justicia: AMLO

TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO

Andrés Manuel López Obrador, presidente de Morena encabezó este lunes el arranque de la precampaña electoral para disputar la gubernatura en el Estado de México.

Ante un nutrido auditorio de militantes de esa fuerza política que se dio cita en la ciudad de Toluca para respaldar en sus aspiraciones a la gubernatura a la maestra Delfina Gómez Álvarez, López Obrador aseguró que "no está tan complicado ganar y lograr la transformación" en el Estado de México.

Sobre todo, porque de cara a los contrincantes políticos que se habrán de enfrentar, se siente "contento y orgulloso" de que Morena cuente con una precandidata como Gómez Álvarez, con la que se puede alcanzar "el reino de la justicia aquí en la tierra".

Además, de que su trayectoria política como legisladora y presidenta municipal destaca en forma positiva sobre la de los adversarios políticos que también buscan la gubernatura mexiquense, apuntó López Obrador.

Al tiempo de que el excandidato presidencial anunció que visitará los 125 municipios del Estado de México durante todo el tiempo de la precampaña electoral, aseguró que la lucha de Morena no es por los cargos, sino por mejorar las condiciones de la gente más pobre a partir de acabar con la corrupción en el gobierno.

Por ese motivo, volvió a señalar que las puertas de ese partido están abiertas a todos aquellos ciudadanos del PRI, del PAN y del PRD que quieran la transformación del país a partir de una alianza "con los de abajo".

Nada que ver con los del Mazo, con las Josefinas, la maestra Delfina, una mujer de buenos sentimientos, una mujer honesta, con ella sí se hace valer el principio de nuestro movimiento, de nuestro partido, el compromiso de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, eso es lo que me tiene muy contento y no está tan complicado lograr el renacimiento en el Estado de México", aseveró.