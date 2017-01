Sin indicios sobre móvil de tiroteo en colegio de Monterrey: vocero

CIUDAD DE MÉXICO.

Aldo Fasci, vocero de Seguridad de Nuevo León señaló que no se cuenta con indicios para esclarecer cuál fue el móvil del adolescente que realizó un tiroteo al interior de un salón de clases del Colegio Americano del Noreste.

Fuera de su entorno psicológico, no hay ningún avance y va a ser muy complicado explicar las razones especificas porque él ya no está con nosotros”, afirmó en entrevista televisiva.

A casi una semana de que ocurrió el tiroteo en la ciudad de Monterrey, el representante del gobierno de Nuevo León indicó que, se ha entrevistado a familiares y compañeros y no hay nada que previo al ataque, evidenciara que dicha tragedia ocurriría.

No nos reportan nada trascendente, lo que se platicó con los compañeros, en específico no, la realidad no la vamos a saber, nada extraño, nada que alertara que esto iba a suceder”, añadió.