Toma el control de tu dinero y ahorra con este taller

CIUDAD DE MÉXICO.

Quien no puede saber cuáles son las raíces de sus problemas, simplemente no los puede resolver, esto también aplica para el dinero.

Y es que de acuerdo con la encuesta de capacidades financieras del Banco Mundial, 79.5 por ciento de la población en México de 18 a 70 años, no lleva un registro de sus gastos, esta situación se convierte en un círculo vicioso, pues no saben en qué se va su dinero, y mucho menos pueden determinar por qué no les alcanza.

Ya sabes cómo comenzó este año, con aumentos, más de los que estamos acostumbrados en un inicio del año, y un ambiente político-económico mundial bastante inestable, así que es importante cuidar tus recursos.

CONSEJOS PARA MEJORAR TUS FINANZAS

Cumple tus metas sólo con decisión, organización y constancia.

Alcanza lo que necesitas e incluso deseas por medio del ahorro.

Identifica los gastos fijos y variables para reducir los gastos innecesarios.

Elabora un presupuesto personal para administrar un plan de ahorro.

Mantén la constancia en la administración de tus recursos.

La educación financiera, sí ese término que se escucha tan rimbombante, no es otro caso que adquirir los conocimientos para lograr una buena relación con el dinero, con tu dinero, ese por el que trabajas seis días a las semana, o a veces más.

Lograr un equilibrio en tus finanzas sólo tendrá un resultado: te dará la capacidad de tener una mejor calidad de vida, tendrás el control y podrás lograr lo que te propongas con el hábito del ahorro.

Por ello, BBVA Bancomer y la plataforma Charlas de Mamás, se unieron para otorgar un taller en donde las personas pueden dar ese primer paso para lograr una vida financiera saludable.

El taller será totalmente gratuito, tendrá una duración de hora y media y será impartido por expertos del banco quienes llevan años realizando talleres de educación financiera, a través de Adelante con tu Futuro.

BBVA Bancomer ha sido una de las instituciones financieras en México que ha impulsado la educación financiera con su programa Adelante con tu Futuro, a través del cual ofrece talleres a la población.

Los interesados pueden cursar de manera presencial o vía internet talleres de ahorro, fondos de inversión, Bolsa de Valores, tarjeta de crédito, salud crediticia, crédito hipotecario, medios electrónicos bancarios, el uso seguro de la banca digital, así como el seguro de vida.

Al trabajar de la mano para organizar el taller “Toma el control de tu dinero y decí- dete a ahorrar”, el banco y la plataforma tienen el objetivo de dotar a los asistentes de herramientas que les apoyen para sortear tiempos difíciles, como el que hoy vivimos.

Taller presencial “Toma el control de tu dinero y decídete a ahorrar”

“Toma el control de tu dinero y decídete a ahorrar” Hora : 9:30 am

: 9:30 am Día : Lunes 30 de enero 2017

: Lunes 30 de enero 2017 Lugar : Aula Premium, ubicada en Reforma 110, colonia Juárez.

: Aula Premium, ubicada en Reforma 110, colonia Juárez. Inscríbete en el correo charlasdemamas@gmail.com (cupo límitado)

Y es el ahorro una de esas herramientas fundamentales con las que se puede lidiar con un momento económico complejo.

