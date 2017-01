Incendian camioneta implicada en un robo en Hidalgo

MIXQUIAHUALA, Hgo.

Pobladores del municipio de Mixquiahuala incendiaron una camioneta de carga presuntamente relacionada con un robo a comercio.

Los hechos se dieron la noche de este viernes, cuando alrededor de las 21:00 horas, 30 vecinos de la comunidad de Taxhuadad, encabezados por el sub delegado, Galdino Sánchez Cruz, retuvieron una camioneta tipo Van, color rojo, placas de circulación MKE-9105 del Estado de México.

La unidad fue retenida luego de que los vecinos acusaron que ésta fue utilizada en un robo a un comercio, por lo que inicialmente informaron que la misma se quedaría en calidad garantía, mientras el propietario -quien no proporciono su nombre- entregaba la cantidad de 10 mil pesos como reparación del daño.

No obstante, media hora más tarde los vecinos de la comunidad de Taxhuadad presionaron al sub delegado Sánchez Cruz para incendiar la unidad bajo el argumento de que el propietario ya no regresaría y la autoridad no los apoyaría, así que incendiaron la unidad.

En otro hecho registrado en la región, pobladores de la comunidad del Rincón, del municipio del Arenal, entregaron a dos presuntos ladrones a quienes retuvieron luego de encontrar en el domicilio de estas tres bombas para el riego de invernaderos de nopal que días antes habían sido robadas.

