‘El Bronco’ propone prepa militar para ‘arreglar’ a los jóvenes

NUEVO LEÓN.

Los jóvenes de Nuevo León necesitan disciplina de acuerdo al gobernador Jaime Rodríguez, por lo que pidió a los padres considerar a las preparatorias militarizadas para instruirlos.

En su gira por Juárez, donde inauguró la extensión de la Preparatoria 22 y el arranque de obras de la Biblioteca virtual, el gobernador aseguró que se construirá otra preparatoria militarizada en el municipio.

Rodríguez aseguró que muchos jóvenes de la entidad se ven tentados a consumir drogas o a realizar delitos, por lo que es necesario que los padres los disciplinen, asegurando que las preparatorias militarizadas serían una buena opción.

Hoy le aprobé al secretario de Educación, que aquí está, para que a partir de ya construyamos otra preparatoria y que sea militarizada, para que si ustedes tienen un hijo que no les hace caso, nos lo manden y ya se lo arreglamos, vamos a empezar a trabajar así, necesitamos empezar a trabajar así, no podemos permitir que los jóvenes se sigan perdiendo porque son rebeldes o porque los papás no pueden con ellos”, dijo.