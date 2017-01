Esto opinaron de su nuevo presidente turistas de EU en México

MORELIA, MICHOACÁN

La llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos significa un día triste para el mundo, así lo expusieron algunos norteamericanos que visitan la capital michoacana, tal es el caso de Esteban, que decidió salir de su país durante la toma de protesta de Trump para visitar México, pues no está de acuerdo con la política de odio del nuevo líder anglosajón.

Es un día triste para americanos y mexicanos, y las personas sobre el mundo, porque Trump es muy peligroso, por la economía, por la paz, por el futuro, por las mujeres, por los niños, no es un hombre inteligente… Yo prefiero estar en México, fuera de Estados Unidos”, el testimonio de Esteban, turista norteamericano.

Sobre la construcción del muro fronterizo que el nuevo presidente estadounidense se ha propuesto hacer, Esteban manifestó que desde su perspectiva es difícil que esta amenaza se materialice.

Estados Unidos no tiene dinero suficiente para construir el muro, es una fantasía… ‘Don't worry’ México. Muchos americanos amamos México, es un país fantástico, Trump es un idiota”, advirtió.

El sentir de los norteamericanos que visitan la entidad sobre su nuevo presidente es de rechazo; sin embargo, algunos se mostraron optimistas y lo juzgaron positivamente.

No bueno, oh no, cuatro años muy malos”, dijo Sivia, ciudadana estadunidense.