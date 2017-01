Protestan contra Trump en Tabasco por retiro de inversiones

TABASCO.

Ante el arribo de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, el Partido Encuentro Social (PES) encabezó esta mañana una protesta frente a las instalaciones de la agencia automotriz Ford de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco.

Con pancartas y consignas como “ Ford escucha , por México es la lucha” “Contra el absurdo muro, gritaremos muy duro”, los manifestantes dijeron que la movilización tiene la intención de luchar pacificamente contra el retiro de inversiones que afectara el empleo de miles de mexicanos.

Los manifestantes portaron cartulinas con leyendas alusivas a la defensa del empleo en Tabasco y se plantaron frente a las puertas de la agencia Ford cuyos concesionarios son de origen tabasqueño.

En tanto el gobernador de Tabasco, Arturo Nuñez Jiménez, advirtió de una guerra comercial de persisitir la actitud del gobierno americano con la llegada de Donald Trump.

Si tu me haces yo te hago , si tu te pones proteccionista, yo también tomo represalías y me pongo proteccionista y no compro lo que vendes, yo espero que no caigamos en esa escalada pero es un posibilidad el boicot a productos, ojalá no tengamos que llegar a eso, también entender que en las redes de distribución hay mucho empleo mexicano y hay que equilibrar” señaló.