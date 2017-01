Suman rechazo a iniciativa de ley de armas de Preciado

CIUDAD DE MÉXICO.

Más senadores panistas se sumaron al rechazo de la iniciativa de su compañero de bancada, Jorge Luis Preciado, que va orientada a permitir a las personas estar armados en negocios y vehículos para defenderse de la delincuencia.

Yo, en ningún momento he apoyado la iniciativa de armas y lo dejo así de claro, no la firmé”, enfatizó Mariana Gómez del Campo, al ofrecer conferencia de prensa sobre medidas para evitar casos como el del Colegio Americano del Noreste.

El senador Jorge Luis Lavalle enfatizó que la agresión a tiros que un estudiante perpetró en contra de sus compañeros y maestra, este miércoles en Nuevo León, demuestran que la tendencia debe ir hacia un desarme.

Yo, desde un inicio no solamente le dije que no la apoyaba, yo estoy en contra de las armas. Yo creo que la política de nuestro país es retirar todas las armas del país. Entiendo los argumentos del senador, de que hoy están más armados los criminales que los ciudadanos, pero lo que tenemos que ver es cómo quitarles las armas ellos, no armar a los ciudadanos”, señaló.