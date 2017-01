No sólo de pan vive el hombre; se necesitan estímulos: AMLO

ESTADO DE MÉXICO.

Para vivir con alegría y felicidad no es suficiente tener acceso a la educación y al trabajo, hace falta también "recibir estímulos emocionales que den bienestar al alma porque no sólo de pan vive el hombre", consideró Andrés Manuel López Obrador, presidente de Morena.

Al expresar su tristeza y pesar por la tragedia ocurrida el miércoles en una escuela privada de Monterrey, Nuevo León, donde un alumno se quitó la vida tras agredir con un arma de fuego a su maestra y tres de sus compañeros, López Obrador estimó que hechos como éste hablan de una descomposición social profunda y de la inconformidad de los jóvenes por no ser tomados en cuenta.

De ahí la importancia de que los padres y madres de familia "siempre les digan y les repitan a sus hijos e hijas el amor que sienten por ellos", indicó López Obrador.

Además, planteó lo positivo que desde el núcleo familiar se practique "la autocrítica y la tolerancia".

Sí, pero eso repetirlo y repetirlo y repetirlo siempre, siempre, abrazos, cariño a los hijos y no ser autoritarios, en la familia hay que practicar la autocrítica, la tolerancia, la fraternidad, por eso planteamos que no sólo va a salir adelante México con mejoras materiales, también es el bienestar del alma, hay que crear un ambiente nuevo en el país, para eso es la transformación, porque no sólo de pan vive el hombre" expresó en entrevista con Grupo Imagen.