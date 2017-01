Conoce el hábitat artificial de vaquitas marinas; prevén inseminación artificial

CIUDAD DE MÉXICO.

Como parte del Plan de Acción de Emergencia para salvar a la vaquita marina de la extinción, se contempla la posibilidad de reproducir por inseminación artificial a los ejemplares en cautiverio que se logren llevar a un “santuario temporal”, confirmó Rodrigo Constandse Córdova, presidente de la Asociación Mexicana de Hábitats para la Interacción y Protección de Mamíferos Marinos (AMHMAR).

En entrevista, el representante de 26 delfinarios en todo el país, que colaboran muy de cerca en este proyecto con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), reveló que la opción se analiza al interior del Comité Internacional para la Recuperación de la Vaquita (CIRVA), y en caso de ser necesario, tres empresas integrantes de la AMHMAR podrían aportar su experiencia en la reproducción asistida de mamíferos marinos.

Explicó que existen casos de éxito en inseminación artificial en Dolphinaris, Dolphin Discovery y Cabo Dolphins, que cuentan con instalaciones en Baja California Sur, Quintana Roo, Jalisco y la Ciudad de México.

Sí el Comité lo determina, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, la AMHMAR, la Alliance of Marine Mammal Parks and Aquariums y The National Marine Mammal Foundation, tienen experiencia en inseminacion artificial, aunque no con vaquita marina; entonces lo que tendríamos que determinar son las particularidades de la especie”, detalló el también director general de Delphinus.