Ejercítate, pero con inteligencia; consejos para evitar lesiones

GUADALAJARA, JALISCO.

Al año se atiende a más de 600 personas por lesiones derivadas de la práctica del deporte, dijo el Instituto de Ciencia Aplicada a la Actividad Física y el Deporte; agregó que la cultura del acondicionamiento se ha difundido satisfactoriamente en México, pero que pocas son las personas que aplican las medidas necesarias para no sufrir contingencias corporales.

Anualmente aumentan, en 20 por ciento, los lesionados por malas prácticas deportivas.

El órgano del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS) de la Universidad de Guadalajara (UdeG), quien es el ente encargado de la Medicina de Alto Rendimiento de los equipos deportivos de dicha Casa de Estudios, señaló que el número de lesionados por practicar un deporte se ha incrementado, y que este fenómeno está relacionado con…:

… que se ha extendido la cultura de practicar deporte, y la gente tiene más posibilidades de ejercitarse. El problema es que muchas veces no se practica de manera adecuada. La mayoría de los lesionados tienen que ver con una mala práctica deportiva y la minoría a accidentes fortuitos al ejercitarse. Las lesiones principales son de extremidades inferiores”.

Por ejemplo, la rodilla y el tobillo; después, el hombro y el codo; y, finalmente, la cadera y las manos, lo que puede generar incapacidades funcionales básicas que limitan al paciente a hacer sus actividades cotidianas como caminar o sus tareas laborales de manera eficiente; sugirieron analizar todos los aspectos que engloba el hecho de acondicionarse físicamente:

El cuerpo debe tener un soporte para cada articulación con el objeto de gozar de una mayor estabilidad y reducir el riesgo de sufrir un esguince; si se juega sobre duelas, la suela del calzado tiene ser diferente a la de una superficie de cemento. En caso de que sean necesario, hay que acudir con especialistas en traumatología, ortopedia, rehabilitación, nutrición…

… cardiología y evaluaciones morfofuncionales como las que se les practican a los atletas de alto rendimiento”: es importante cuidar tu cuerpo en materia deportiva, pero si no lo alimentas, lo dejas descansar, lo relajas ni lo mimas, tarde o temprano te cobrará factura. El cuerpo humano es una máquina perfecta, pero no la lleves al extremo si no es necesario.