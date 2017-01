Ante Trump, gobierno debe eliminar su 'tibieza': Anaya

El dirigente nacional del PAN abundó en que la volatilidad de la economía doméstica e internacional no se presta para soslayar un tema de capital importancia para México

CIUDAD DE MÉXICO.

“El gobierno mexicano debe eliminar su tibieza” ante la investidura del Donald Trump como futuro presidente de la Unión Americana, aseguró Ricardo Anaya Cortés, presidente del Partido Acción Nacional (PAN); agregó que las circunstancias y desigualdades económicas no se prestan para soslayar un tema de capital importancia para México.

En entrevista telefónica con Pascal Beltrán del Río para Grupo Imagen.

En este sentido, el dirigente blanquiazul hizo hincapié en que las volatilidades de las finanzas nacionales “deben ser recortadas desde los ‘excesivos’ gastos de la autoridad y no apoyarse a través de más impuestos, ‘como en el gasolinazo, porque que no nos vengan de que el precio viene del exterior. Estamos arrastrando errores del gobierno federal”.

Como la reforma fiscal de 2013: abusaron del endeudamiento público, 600 mil millones de pesos (mmdp) cada año; esto provocó que la calidad crediticia, el aumento de tasas de interés y la devaluación del peso frente al dólar —12.92 a 22 pesos: 60 por ciento—, se disparara indiscriminadamente. Tenemos un grave estancamiento económico”.

“Dijeron que creceríamos al triple y no crecimos ni a la mitad. En el PAN estamos en contra del aumento en el precio de las gasolinas. Seis pesos por cada litro de gasolina son impuestos que cobra el gobierno. La burocracia fue la que debió apretarse el cinturón y no tomar esa decisión. Está bien que se reduzcan los sueldos, pero esto no compensará lo ocurrido”.

Nuestro llamado es marcha atrás al gasolinazo. La única manera es reducir impuestos. Estamos en un momento que demanda unidad; es preocupante lo que va a ocurrir mañana cuando Trump tome la presidencia: tenemos un gobierno debilitado frente a esta circunstancia compleja, la más compleja en, por lo menos, medio siglo”.

Un ejemplo en donde se puede realizar cortes en el presupuesto y hacer verdaderas formas de austeridad “son aquellos gastos suntuosos: como el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, pues vende aeronaves, oficinas lujosas, vehículos para uso personal fuera de los horarios, viajes en primera clase, gastos telefónicos”.

Hay enormes duplicidades en la administración, programas sociales que hacen lo mismo; hay que gastar en lo que sí beneficia a la gente, y dejar de gastar en aquello que sólo alimenta a la burocracia”.

edd