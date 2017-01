Llevan globos blancos y veladoras a colegio donde se registró tiroteo

CIUDAD DE MÉXICO.

Vecinos de Monterrey, Nuevo León, se desplazaron hasta las inmediaciones del Colegio Americano del Noroeste, lugar en el que está mañana se registró un tiroteo que dejó un saldo de un muerto y cinco lesionados, para colocar veladoras, flores y globos blancos en la entrada del colegio.

Imágenes que circulan en las redes sociales muestran el momento en el que una mujer con sus tres hijos llegó hasta el plantel ubicado en la colonia Del Paseo Residencial, para depositar globos blancos en una de las entradas del colegio.

En la grabación, de poco más de 20 segundos de duración, se observa como la mujer dialoga con los elementos que resguardan el lugar, quienes acceden a dejarla pasar junto con sus hijos para que coloquen globos blancos en uno de los accesos de la escuela.

Horas después, otras familias arribaron al lugar para colocar veladoras, y flores en el plantel ubicado en la Calle Paseo del Lago, en la colonia Del Paseo Residencial de Monterrey.

Inseguro, con miedo y temor que una persona con arma de fuego pueda atacar en cualquier lugar, es como Erick de 14 años se siente, tras enterarse de los hechos que sucedieron en un colegio al sur de Monterrey.

El estudiante de secundaria mencionó que los jóvenes se deben de acercar a los padres, familiares y amigos cuando se sientan molestos, tristes o tengan alguna inquietud.

Me siento inseguro ya que esto puede suceder en cualquier parte, en la escuela como pasó hoy, parques, plazas comerciales, cualquiera nos puede atacar con un arma, yo no me siento seguro ahora.