Retrógrada, idea de construir un muro entre dos naciones: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.

De cara a la toma de posesión de Donald Trump como presidente constitucional de los Estados Unidos de América el próximo viernes 20 de enero, Andrés Manuel López Obrador se trasladará a la frontera norte de nuestro país para "en caso de ser necesario, actuar y defender" los derechos de los paisanos que radican en esa nación.

Al hacer votos para que "no haga falta responder y actuar ante las instancias internacionales" por las amenazas en materia migratoria y comercial lanzadas durante la campaña del magnate estadounidense hacia los mexicanos, el dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) sostuvo que "es retrógrada" la idea de construir un muro entre dos naciones, y peor aún, que la propuesta se origine cuando la guerra fría terminó hace muchos años y desde quienes se asumen como "paladines de la democracia y la libertad en el mundo".

En entrevista con Grupo Imagen, el ex candidato presidencial dejó claro que lo más importante para él es estar pendiente de que no se generen deportaciones masivas de mexicanos, ya que de ser así defenderá el derecho al trabajo de los paisanos ante instancias internacionales.

En cuanto a la cancelación del Tratado de Libre Comercio y la construcción de un muro en la frontera, consideró que no se darán "nada más porque alguien lo decida", pues se tiene que tomar en primer caso, a quienes intervienen en el acuerdo y en el segundo, tener en cuenta el respeto a los derechos humanos que también pueden ser defendidos ante organismos internacionales.

No vamos a permitir fácilmente que se construya un muro, eso es un retroceso, eso es retrógrada en un país como Estados Unidos o en un mundo en donde no deben de haber esas fronteras (...) ahora bien, el Tratado de Libre Comercio no se puede de ninguna manera cancelar en forma unilateral, no es lo que ellos decidan, si hay un acuerdo, si hay un tratado tiene que tomarse en cuenta el parecer del gobierno mexicano y los intereses del pueblo de México", mencionó.