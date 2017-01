Agresor en colegio de Monterrey pudo anunciar ataque en foro

NUEVO LEÓN

El responsable del tiroteo en el Colegio Americano del Noreste pudo abrir un foro de Internet Hispachan, en que anunció el ataque.

De acuerdo con trascendidos en la red, el autor del agresor abrió el tema en Hispachan con el nombre:

La promesa de autor del post fue criticada, incluso, recibió el descredito… A lo que la respuesta fueron insultos:

Me vale… si no me creen; sean pacientes hijos…”.