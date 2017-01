No especularemos más sobre tiroteo en Monterrey: vocero de seguridad

CIUDAD DE MÉXICO.

Aldo Fasci Zuazua, vocero del Grupo de Coordinación de Seguridad de Nuevo León, indicó esta tarde que las autoridades no especularán más sobre el tiroteo ocurrido en el Colegio Americano del Noreste; aseguró que la decisión se toma para no alimentar versiones tergiversadas del hecho, así como para proteger la identidad de los involucrados.

En entrevista telefónica con Francisco Zea para Grupo Imagen.

Agregó que ‘estamos tristes y consternados; debemos recapacitar y reflexionar, tanto las autoridades como los ciudadanos. Ayer participaron alumnos de escuelas en un proyecto para erradicar el uso de armas y disminuir la violencia, y hoy amanecemos con esto. Hace unos años estaban de sicarios y de secuestradores otros jóvenes, y no les hicimos caso’.

Apuntó que ‘nos interesa mucho el hecho de corregirnos como gobierno y como sociedad. Tenemos que volver a implementar la revisión de mochilas. Aquí se hace de forma voluntaria; hubo oposición por parte de padres y organizaciones de derechos humanos. Es más fácil que se realice en escuelas públicas que en las privadas. Es preventivo y correctivo, recalco’.

El maestro es una autoridad moral pero no legal: él ayuda a que los niños se formen en valores. En las escuelas no hay policías revisando las mochilas. No es verdad que haya sido un tipo de venganza por bullying. Había un cuadro depresivo, pero no lo otro. No hubo una alerta que avisará de este tipo de acción. Lo que no queremos es especular más cosas”.