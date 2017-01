En el RENO todo tiene precio... el que no paga, que se atenga a las consecuencias

CIUDAD DE MÉXICO

El beneficio de la libertad anticipada a cambio de dinero, es otro ilícito más al interior del Reclusorio Norte evidenciado en el reportaje especial ‘Graduaciones del infierno’, presentado en Imagen Noticias, espacio que conduce el periodista Ciro Gómez Leyva.

A lo largo de diversas entregas, se ha comprobado que la vida en el Reclusorio Norte gira en torno del cobro de cuotas. Se paga para vender y comprar todo. Se paga, desde luego, por trámites que supuestamente son gratuitos.

En esta ocasión se presentó la conversación de Abelardo Reyes Navarrete, jefe del departamento de Educación del Reclusorio Norte, con dos internos. A cambio de un dinero, les ofrece aprobar los cursos para que puedan ser candidatos al beneficio de la libertad anticipada.

#GraduacionesDelinfierno

En el Reclusorio Norte, los cursos para ser candidato a libertad anticipada tiene un precio, como todo. pic.twitter.com/gWvGOdFRjs — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) 18 de enero de 2017

El material fue captado en octubre.

-El abogado te va a decir siempre: ‘Sí, yo te saco, dice Reyes Navarrete.

–Sí, responde el recluso.

–Pero los billetes... y te dejo bien preso... ¡bueno, eso ya lo vivieron!

–Sí, ya tenemos ahí la experiencia, licenciado.

–¿No?

–Sí...

­–No, pues ganan más el que nos tengan aquí adentro.

–Es como el mecánico. El mecánico va y te hace, a ver, pum... pero eso, al mes...

–Sí, ya otro detallito...

–Y ahí está, llévense su cartera.

–Sí.

–Si te resuelve el problema ya no vuelves...

–Sí no, pues ya no...

–Y ya no le van a llevar dinero.

–Exactamente...

–Así es esto… Pero, bueno...

-Yo así más o menos hice así el cálculo de todo, le va a pensar y todo... y este... yo se los dejaría en 5, por uno... Ah, por cada uno, está bien.

–Cinco.

–Cinco mil pesitos por cada uno, ya pa´que sean los 10 por los dos. ¿Y ya eso ampara lo que son los cursos?

–Todo hasta, hasta la, hasta la... el estudio.

–Hasta el estudio propuesto por el área, ok.

–Y de hecho lo comenté con él... el viernes pasado, nos fuimos a echar unas chelas, con el del Centro Escolar, le comenté y me dijo: ‘Sí, si quieres lo ayudamos’.

Cinco mil pesos por un trámite gratuito. Cuotas, cuotas, cuotas… De miles de pesos, de cientos de pesos, de 10 pesos. O de 5 pesos para que los custodios los anoten como presentes, y no como fugados, en el pase de lista diario…

CUSTODIOS COBRANDO PASE DE LISTA DIARIO

A lo largo de las entregas, precisó Ciro Gómez Leyva, se pudo observar a uno, dos, tres, cuatro, cinco custodios cobrando el pase de lista. Cinco custodios delinquiendo.

Si cada interno paga en promedio 5 pesos por el pase de lista y la población del Reclusorio Norte ronda los 11 mil internos, estamos hablando de cerca de 55 mil pesos diarios.

De más de un millón y medio de pesos mensuales. Simplemente por decir ‘presente’. Y si alguien no quiere o no puede pagar, los custodios, como si fueran verdugos de los esclavistas, tiene la facultad y la libertad de golpearlo, de lastimarlo, de vejarlo… Las graduaciones del infierno…

-Ay.

–Chino, chino…

-Ay no mames…



-¿Si te dolió el garrotazo, mi Chino?

–Ay no mames es el tolete…

-Qué poca madre ¿no?

–Si güey

-¿Y cuánto le tienes que dar de lista para que no te pegue?

–5 varos.

-¿5?

–5 varos pa´que no te pegue.

–Sí, güey.

-¿Te duele la cabeza? ¿Todo el cuerpo?

–Se pone bien… calientito.”

–Esos pinches monos les pegan.

–Sí, ah, no, no…

-A ver, platícanos.

–Si te andan pegando chido.

-¿Cuánto te cobran de lista?

–Dos pesos o cinco.

-¿Dos o cinco? Ya si nos les das, pues ya… su garrotazo.

–Dos si te metes. Cinco si te quieres quedar afuera.

–Pero de todos modos te pegan.

–No, no… ya dándoles su 5, ya no. Pero si nos les das nada, sí gacho. Pinche tolete sí duele bien culero, Pa… Te deja pinche…

-¿Qué sientes cuando te dan?

–No, no mames, se siente bien culero. No mames. Este pinche Marco te da con el tolete, los otros con los palos…

EL AVISO QUE NADIE VE

"Di no a la corrupción, el pase de lista es gratuito", rezan los avisos en el Reclusorio Norte… Y en caso de que un interno, o el familiar de un interno, quieran denunciar el abuso, la autoridad que invita a denunciar, no acepta las denuncias anónimas… Al menos no el día que Imagen Noticias llamó al Reclusorio Norte.

-Está usted hablando a la Subsecretaría del Sistema Penitenciario del Distrito Federal.

-¿Bueno? ¿Bueno?

–Buenos días.

–Buenos días. ¿Cuál es su nombre?

–Quiero que sea anónima ¿cuál es su nombre de usted?

–No va a proceder anónimamente...

-¿Por qué no puede ser anónima la denuncia?

–Le voy a decir por qué no proceden las denuncias anónimas. Ha habido gente que habla anónimamente, y que pone quejas, y no existe esta gente... Porque hay mucha gente que habla para vacilar, para molestar, esa es la palabra...

¿Cómo se llegó a todo esto que hemos visto desde la semana pasada? ¿Podrá desmontarse ese infierno algún día? ¿En cuántas cárceles del país se repiten, quizá agravadas estas escenas? Las graduaciones del infierno. El trabajo de investigación concluirá el jueves y buena parte de las 30 horas de grabación que no se han presentado se subieran a redes sociales.