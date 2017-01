Dejo gubernatura y busco candidatura al 100: Moreno Valle

CIUDAD DE MÉXICO.

Rafael Moreno Valle Rosas, en sus últimos días como gobernador de Puebla, advirtió que ‘dejar este importante cargo’ le permitirá virar todos sus esfuerzos para alcanzar la candidatura presidencial para 2018 en el Partido Acción Nacional (PAN); dijo que quitarse la etiqueta de mandatario le dará más movilidad y menos responsabilidades jurídicas.

En entrevista telefónica con Pascal Beltrán del Río para Grupo Imagen.

En días recientes, Moreno Valle entregó su sexto informe de Gobierno: ‘todo tiene ventajas y desventajas. Vieron los restos que enfrenté con el Instituto Nacional Electoral (INE), según ellos por hacer publicidad a mi persona, a mis logros como gobernador y (cualidades ajenas a su cargo) para promover mi figura’ en la arena electoral para la próxima administración.

Tendré más movilidad al dejar la gubernatura. Si me quería acercar a la militancia, lo tenía que hacer en fin de semana y fuera del horario de trabajo. Viajaré por el país para mi campaña, ya que mi posición como (mandatario de Puebla) impidió ciertas tareas. Tomaré responsabilidades de tiempo completo” a fin de impulsar la candidatura que desea.

Con las demandas hechas por el INE ‘existe cierta discrepancia porque los spots de otros partidos políticos, como el de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) de Andrés Manuel López Obrador, utiliza fondos —al igual que las demás coaliciones— y su voz y su rostro’ aparecen sin problemas: ‘no hay criterios homogéneos’.

Ser gobernador es una tarea muy importante debido a que (se debe andar de arriba para abajo), implementar infraestructura y todo tipo de obras; el cargo te lleva con empresarios, a buscar inversiones, y es una gran satisfacción concluir en Puebla. Con respecto a la unidad interna de Acción Nacional, creo que no sólo la encargamos al dirigente nacional”.

Si no que la ‘logramos entre todos, de lo contrario, nuestras posibilidades de ganar en 2018 se evaporarán; debe haber disposición y piso parejo. Hay que privilegiar el interés del partido y del país. Hay que hacer acuerdos previos, como lo marcan los estatutos, para que panistas elijan a sus candidatos. Reconozco que cada uno tiene su capital político y sus fortalezas’.

No podría decir que el PRI este muerto. Si algo he aprendido en política, y gracias a mi abuelo, que en paz descanse, es que, lo que hoy es, mañana quién sabe, y lo que hoy no parece ser, mañana será”, rememoró.