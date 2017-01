México opera el 911 en tiempo récord

TOLUCA.

En tiempo récord, a dos años de que se aprobara en una sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública (27 de noviembre de 2014) la implementación del numero único de emergencias 911, ya opera en todo el país.

Ayer, el presidente Enrique Peña Nieto destacó que con esta decisión se homologó el trabajo de 194 centros de atención existentes, que hasta hace unos días, si se quería acceder a ellos era necesario realizar hasta 500 marcaciones telefónicas distintas.

Destacó la labor de gobiernos estatales, municipales y sociedad civil. Especialmente agradeció al Instituto Federal de Telecomunicación que liberó este número que era ocupado en plataformas de entretenimiento.

Al respecto, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, señaló que, pese a que el proceso fue complejo, porque implicó reestructurar los sistemas de emergencia en todo el país, se logró ponerlo en funcionamiento dentro de los tiempos establecidos.

Previo a recorrer las instalaciones del C5 en la ciudad de Toluca, Peña destacó la función de los tres mil operadores y 500 supervisores en el país para atender, en promedio, 120 millones de llamadas que al año se realizan, aunque de ellas sólo 10% sean emergencias reales.

Explicó que el sistema 911 tiene la capacidad de georreferenciar las llamadas para canalizar la ayuda en el lugar desde donde se hace la marcación vía teléfono fijo o móvil.

Yo he decido probarlo desde mi número celular, y desde el número de la oficina llamé y simplemente dije: Estoy haciendo una prueba. Les dije: Les habla el Presidente de México, no sé si me lo creyeron, pero estoy probando que este número realmente me lleve a un Centro de Atención de Emergencia, y sí funciona”.