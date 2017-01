Cómo ayudar a sobrevivir al frío a quienes viven en la calle

CIUDAD DE MÉXICO.

Siempre hay algo qué hacer por los demás.

Al principio de esta semana se dio a conocer que durante enero y febrero ingresarían al país 14 frentes fríos, siete en cada mes. Si para quienes tenemos el privilegio de contar con un hogar y comida caliente enfrentar el frío es terrible, imagina para las personas en situación de calle que necesitan abrigo y atención ante las bajas temperaturas.

Las heladas, tormentas invernales, los descensos de temperatura, el viento frío, la caída de agua nieve y demás fenómenos meteorológicos volverán aún más peligroso el día a día de quienes tienen que dormir al aire libre, al grado de que corren el riesgo de morir a causa de hipotermia.

Se considera que entre tres mil 700 y cuatro mil personas habitan en las calles de la Ciudad de México; tan solo en la delegación Cuauhtémoc mil 273 personas viven en la calle, de ellas ni siquiera la mitad ha ingresado a un albergue.

De acuerdo con la organización El Caracol AC las muertes entre las poblaciones callejeras son variadas, pueden ir de hechos violentos –accidentes viales y homicidios– a deficiencias en la salud –enfermedades respiratorias y las asociadas al consumo de drogas.

Existen organizaciones que ayudan a quienes no tienen hogar, pero de manera individual siempre podemos poner nuestro granito de arena ante esta situación.

1) Dale a tu viejo abrigo una nueva casa

Los intercambios de abrigos han obtenido cierta popularidad a nivel internacional. En México no fue sino hasta hace poco que empezó a implementarse esta manera de ayudar a quienes no pueden permitirse comprar uno para mantenerse caliente en invierno.

El mecanismo es simple: Establecer un lugar en tu localidad en el que la gente pueda dejar un abrigo, y quien lo necesite pueda tomarlo.

En serio, ese abrigo que tú ya no quieres puede salvarle la vida a alguien allá afuera.

2) Crea una app para acercar a las personas en situación de calle a los servicios públicos

La evidencia sugiere que quienes duermen en la calle no conocen los servicios locales que ofrecen las ONG o el gobierno, y mucho menos los beneficios a los que pueden tener acceso.

En Reino Unido y España cuentan con aplicaciones que alertan a las autoridades sobre la ubicación en la que se encuentran las personas sin hogar, a fin de ponerla en contacto con los servicios y apoyos locales. El "denunciante" recibirá una actualización de las acciones tomadas para enterarse sobre si la situación se resolvió.

En Reino Unido existe StreetLink y en España, Arrels.

3) Cambia el significado de "ir de compras"

Existen iniciativas como la que realizó La Comunidad del Botón en 2014, cuando colocó en Groupon una oferta para que los consumidores de este sitio web de ofertas donaran de $25 a $100 pesos para comprar chamarras, alimento y hacer un convivio navideño para personas sin hogar.

Otra opción.

Si en verdad estás comprometido, puedes reproducir en tu ciudad la iniciativa Street Store. Se trata de la instalación de un "bazar callejero", las prendas de ropa "ofertadas" son el resultado de donaciones de individuos y organizaciones. La idea es colocarlas en cartones que harán las veces de aparadores (estarán organizados por tallas y colores), a fin de que estén al alcance de las personas sin hogar.

De hecho, este sábado 14 de enero, habrá una Street Store en la Ciudad de México. La cita es en la explanada del Teatro Blanquita, de las 10:00 a las 15:00 horas. Aquí más información del evento.

4) Prepara una taza de café/té y una charla

¿Has pensado en el cambio que podrías generar con tan sólo una taza de café/té? Veamos, ¿cómo reaccionas ante un regalo inesperado? Bueno, pues si a ti te pone eufórico imagina la diferencia que podrías hacer en alguien que no está acostumbrado a los regalos, mucho menos a los buenos tratos.

Si te sientes cómodo haciéndolo, y tienes la posibilidad, no lo dudes. Incluso podrías incluir comida y una gran sonrisa.

No te deprimas si al primer acercamiento no logras nada, Roma no se hizo en un día.

5) Termina con los estereotipos y la discriminación

En junio de 2013 se realizó la primera Encuesta sobre Discriminación de la Ciudad de México; en ella se le cuestionó a los participantes sobre las poblaciones callejeras.

El 86.1% de los entrevistados consideraba que este grupo sufría discriminación, razón por la que se le ubicó en el octavo lugar de la lista de 40 grupos en situación de vulnerabilidad.

Según los encuestados, a las poblaciones que viven en la calle no se les respetan sus derechos al trabajo y a la salud, ni sus derechos humanos. También mencionaron que se les maltrata, hay indiferencia y rechazo hacia ellos, se les golpea, se les ignora, les 'causan desconfianza', 'se les trata como si fueran animalitos', 'les avientan los carros', 'los insultan', 'piensan que son delincuentes'...

En junio del año pasado se presentó el Protocolo Interinstitucional de Atención Integral a Personas en Riesgo de Vivir en Calle e Integrantes de Poblaciones Callejeras en la Ciudad de México. Con este documento se espera revertir la exclusión que enfrentan estos grupos de población.

Fue durante la exposición de su contenido que la CDHDF pidió acabar con la "criminalización" que enfrentan las poblaciones callejeras.

6) Trabaja como voluntario o haz algún donativo

¿Tienes tiempo libre? Ocúpalo haciendo algo para los demás.

Existen muchos lugares en los que puedes trabajar como voluntario. Uno de ellos es el Fondo Unido México (puedes unirte a ellos aquí), que trabaja con comunidades vulnerables. Otro es World Vision Mexico, que se enfoca en la población infantil.

7) 'Café Pendiente', iniciativa de solidaridad en México

La propuesta es simple, pagas tú café y otro más, para que este se entregue a una persona en situación de calle

Desde Italia llegó a México una iniciativa de colaboración social. La idea es que al visitar una cafetería o restaurante y hacer un consumo, exista la posibilidad de dejar alguna bebida o platillo pagado para que personas en situación de calle puedan disfrutar de este donativo.

Esta costumbre de Napoles, Italia que data del siglo XVIII y se le conocía como “Caffé Sospeso” consistía en pagar dos cafés, en lugar de uno. Es decir, aquel que el cliente iba a consumir y otro para la persona que viniera después.

‘Café Pendiente’ llegó en 2013 a México a través de una organización sin fines de lucro que orienta a los establecimientos que quieran participar. Hasta el momento hay alrededor de 500 cafeterías registradas. Los participantes deberán colocar el logotipo en la puerta para indicar a sus clientes que dicha cafetería o restaurante participa.

Te proponemos una manera sencilla de ayudar, sí vas a tomar un café o a comer, paga algo más y déjalo pendiente. Los locales marcados con este logotipo, se encargarán de entregarlo a una persona que lo necesite” explica un vídeo de la iniciativa.

Te dejamos un mapa de los sitios en donde puedes colaborar con la inciativa, si estás interesado en implementar esta propuesta en tu restaurante o cafetería puedes checar las bases en su página web.

Esa sensación de poder ayudar y mejorar su día a la gente no me la quita nadie. @SuenoDeLunaMX #CafePendiente pic.twitter.com/WbBlFnPLJH

— Jaime Sáenz (@JaimeSaenzE) 16 de enero de 2017