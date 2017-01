Yunes se enojó y ahora quiere desprestigiar a Morena: AMLO

NAUTLA

Andrés Manuel López Obrador, presidente de Morena, aseguró que "son mentiras" los dichos del gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes respecto a que dirigentes de Morena pactaron apoyos económicos durante las pasadas elecciones con el entonces mandatario local, Javier Duarte.

El señalamiento en agravio de nuestro partido lanzado por Yunes Linares desde redes sociales, es porque somos la única fuerza política que "no se deja comprar por el corrupto e inmoral" de Yunes, sostuvo este domingo, Andrés Manuel López, en el marco del último día de gira por el estado de Veracruz, y en la que desde el viernes pasado, el tabasqueño dio a conocer que el veracruzano recibió 7 mil 500 millones de pesos a cambio de no hacer revelaciones que "cimbrarían a México", como lo anunció antes de tomar posesión como gobernador.

En asamblea con seguidores y militantes de Morena en Nautla, López Obrador señaló que Yunes Linares "se enojó porque di a conocer la verdad de por qué se quedó callado" y ahora quiere desprestigiar a Morena y a su presidente nacional tratando de vincularnos con Duarte de Ochoa y Fidel Herrera, pero ni siquiera conocí a ninguno de los dos, apuntó el excandidato presidencial.

Ni conocí a Duarte, no lo conozco, Yunes conoce a Duarte porque se entrevistaban, yo no conozco a Duarte, nunca lo vi, nunca vi a Duarte y él desde luego que lo vio varias veces, que no me confunda, a mí me puede llamar Peje, pero no soy lagarto, está molesto porque puede engañar a muchos pero no a todos" afirmó.