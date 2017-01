Obama fue un buen presidente, pero no excepcional: AMLO

VERACRUZ.

Barack Obama fue "un buen presidente pero no excepcional" porque no hizo mucho para mejorar la situación de los trabajadores estadunidenses y tampoco cumplió sus promesas en materia migratoria, mencionó Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena.

A cinco días de que concluya el mandato de Obama en la Unión Americana e inicie el del republicano Donald Trump; López Obrador criticó que el demócrata "no haya estado a la altura de las circunstancias y hecho un mejor gobierno" durante los ocho años que estuvo al frente de la primer economía del mundo.

Frente a las presiones de los grupos de poder en su país cuando tocó el turno de empujar sus propuestas de salud o migración, Obama "no insistió y no colocó en su agenda central esos puntos y eso es lo cuestionable", abundó López Obrador.

Por esas razones, Donald Trump ganó la presidencia en los Estados Unidos, sostuvo López Obrador al recalcar que Obama pasará a la historia reciente como el presidente estadounidense que más deportaciones llevó a cabo durante su gobierno.

Creo que fue un buen presidente pero no algo excepcional, cuando entró Obama, lo digo de manera sincera hasta le mandé un texto en ese sentido, pensé que iba a ser como Franklin Delano Roosvelt, el gran presidente de los últimos tiempos en Estados Unidos, pero no supo estar a la altura de las circunstancias".

Ante los micrófonos de Grupo Imagen durante su gira por el estado de Veracruz, el ex candidato presidencial consideró que Barack Obama, si bien pudo haber hecho más y obtener mayores resultados en sus dos periodos, actuó moderado y ahora se ven las consecuencias.

Fue bueno a secas Obama, pudo haber hecho un mejor gobierno, fue moderado, por eso también Trump gana, porque en lo interno Obama no atiende la situación de los trabajadores estadounidenses, no sólo de los potentados, mucha gente votó por Trump por sus planteamientos acerca de garantizar el trabajo y mejores salarios, eso le faltó" insistió el ex tabasqueño.