Buscaremos ajustes que no afecten el bolsillo de los mexicanos: Bolaños

CIUDAD DE MÉXICO.

Javier Bolaños, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, llamó a implementar cambios para cuidar la economía de México, en torno al “gasolinazo” y el llamado que hicieron legisladores a un periodo extraordinario de sesiones para echarlo atrás.

En entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio, explicó que desde 2015 el tema se ha encaminado.

Agregó que, de aprobarse estas iniciativas, de inmediato bajarían los precios en las gasolinas.

Asimismo, dijo que es momento de actuar desde la Cámara de Diputados para implementar cambios.

Habrá que dejar en claro que hay que dejar específicamente en claro para qué es el periodo extraordinario. Me queda claro que esta decisión está tomada, pero me parece que es momento de la Cámara de Diputados para una respuesta contundente. Quienes no estamos de acuerdo tenemos que argumentar por qué. Desde mi punto de vista me parece que pudo haberse atemperado. Tenemos que mandar también un mensaje de austeridad al igual que la ciudadanía y buscaremos compartir el golpe todos, en todos los poderes. Tendremos que reducir nuestro presupuesto diputados, senadores y el Ejecutivo”, detalló.