Me pueden llamar ‘Peje’, pero no lagarto; no promuevo violencia: AMLO

MECATLÁN

Frente al señalamiento de la Comisión Nacional de Seguridad acerca de que se le ubicó como uno de los principales promotores de las protestas violentas por el alza de las gasolinas, Andrés Manuel López Obrador aseguró que "nunca ha sido ni será promotor de la violencia".

Desde el estado de Veracruz, donde este jueves inició una gira de trabajo por doce municipios de la entidad que concluirá el próximo domingo 15 de enero, el presidente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se defendió del informe criminológico de la policía federal el cual sostiene que, presumiblemente desde cuentas en redes sociales, él y otros políticos llamaron a la violencia en los primeros días de enero frente al gasolinazo.

Ante los micrófonos de Grupo Imagen Multimedia (GIMM), López Obrador consideró que la preocupación de sus adversarios políticos por lo que pueda pasar en el 2018, generó ya "una escalada en la guerra sucia" que se pactó emprender en su contra desde las cúpulas del poder.

La prueba es que se "utiliza a las instituciones para desprestigiarnos"; sin embargo, apuntó el tabasqueño, la guerra sucia no le preocupa porque la ciudadanía ya sabe quién es el peligro para México.

Reiteró que los señalamientos en las carpetas de investigación no le preocupan porque siempre ha luchado, junto con millones de mexicanos, para lograr un cambio pacífico en el país, por lo que no es su estilo lanzar la piedra y esconder la mano.

No para nada, nosotros siempre hemos actuado con transparencia con honestidad, no tenemos nada de qué avergonzarnos, a mí me pueden llamar ‘Peje’, pero no lagarto; siempre digo lo que pienso. No me gusta tirar la piedra y esconder la mano, yo estoy luchando junto con millones de mexicanos por un cambio pacífico, nosotros no queremos la confrontación, no queremos la violencia". subrayó.