Senado respalda a Peña Nieto: Ni un peso para el muro

CIUDAD DE MÉXICO.

El presidente del Senado de la República, Pablo Escudero, respaldó a nombre de esta Cámara legislativa lo señalado por el presidente Enrique Peña Nieto, y enfatizó que no se aprobará un solo peso para la construcción del muro en la frontera con Estados Unidos.

No hay manera de que México vaya a pagar ese muro, ya lo ha dicho el poder Ejecutivo, y desde el Legislativo, desde la Cámara de los Senadores, y así también lo ha manifestado desde la Cámara de los Diputados: no hay manera de que se pague es muro, eso no va a pasar, México no va a pagar por ese muro, y en eso estamos todos unidos, ciertos y firmes, no hay manera de que se pague, eso es indigno, no va a suceder, no hay manera”, dijo Escudero.