Acusan a exgobernador de Aguascalientes por repartir concesiones de taxis

AGUASCALIENTES.

Antes de concluir su administración, el exgobernador por el PRI de Aguascalientes, Carlos Lozano de la Torre, benefició con una concesión de taxis a cercanos colaboradores, parientes de políticos, panistas, diputados y exdiputados locales, a hijos de cantantes, y hasta al hijo del ex rector de la Universidad Autónoma del estado.

Investigación realizada por la Secretaria General de Gobierno.

Según datos de la pesquisa, de los más de cuatro mil 273 expedientes, se detectaron irregularidades en 418 concesiones, mismas que se encuentran en proceso de verificación; entre los beneficiados aparecen la ex alcaldesa priista del municipio de San Francisco de los Romos, Margarita Gallegos Soto, a quien se le otorgó la concesión número 3896.

También figura la exdiputada María del Carmen Eudave Ruiz, con la concesión número 3897; Emmanuel Evan García Ibarra, ex jefe de departamento de diseño turístico y director de imagen institucional del gobierno del estado, a quien se le dio la concesión 3859; Mauro Chávez Silva, ex regidor del PRI del Ayuntamiento de Tepezalá, administración 2014-2016”.

Antonio Alberto Martínez Rodríguez, ex alcalde de San José de Gracia por el PANAL; Carlos Armando de Luna Loera, ex alcalde de Jesús María por el PRI; Carlos Fernando Ovalle García, hermano de Francisco Ovalle, quien fue ex diputado por el tricolor; Antonio Eduardo Penna Neaves, primo de Carlos Penna Charolet, ex director de radio y televisión de Aguascalientes.

Armando Miranda Nájera, presidente del Comité Directivo Municipal del PRI en Jesús María; Francisco Duran Romo, hermano del ex secretario del Medio Ambiente en la administración de Carlos Lozano; los diputados locales Arturo Fernández Estrada quien también fuera líder del PANAL en el estado y ex regidor del municipio capital”.

Y María del Carmen Mayela Macías Alvarado, diputada de la LXIII Legislatura; Mario Andrade Lozano, hijo del ex rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes; y Natalia Ruiz Alba, hija del cantante y compositor Napoleón ‘El Poeta de la canción’. Por lo anterior, el secretario General de gobierno, Javier Luévano los beneficiados serán citados para avalar concesiones.

