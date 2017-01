Temen que población confunda el óxido de plomo con harina

LEÓN.

La tolva que fue robada este martes en Celaya y que contiene óxido de plomo no ha sido recuperada, sin embargo las autoridades estatales temen que la población encuentre la sustancia tóxica y pueda confundirla con harina o cualquier otro implemento, ocasionando daños a la salud.

El director general de Protección Civil del Estado de Guanajuato, Luis Antonio Güereca Pérez, subrayó que las autoridades están al pendiente de la recuperación del tráiler que carga 20 toneladas del derivado de plomo, utilizado en la fabricación de acumuladores para automóviles y otros vehículos.

El robo, seguro que es un error, porque a caja cerrada, a tolva cerrada o a pipa cerrada, no saben ni qué se están llevando, entonces ese es el grave riesgo, porque mientras el ladrón no sepa lo que lleva y resulta ser material peligroso, puede poner el riesgo a la población. Ojalá que si aparece, la gente no le meta mano pensando en que es otro tipo de producto”.