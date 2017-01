Tras primer mensaje oficial de Trump, el dólar permanece en 22 pesos

CIUDAD DE MÉXICO.

El dólar estadunidense se mantiene hasta en 22.29 pesos en media sesión, y se compra en un mínimo de 21.09 pesos en bancos de la Ciudad de México.

El euro, por su parte, asciende 24 centavos frente al peso en comparación con la apertura, es decir, se cotiza en un precio máximo de 23.59 pesos; mientras que la libra esterlina se vende en 27.18 pesos y el yen se oferta en 0.222 pesos por unidad.

De acuerdo con el analista de CI Banco, Manuel Somoza, respecto a la conferencia del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, y al no hacer menciones negativas directas sobre México, la moneda mexicana recorta pérdidas.

El presidente electo de Estados Unidos, insistió además en que México pagará eventualmente a Estados Unidos por la construcción del muro fronterizo que planea levantar, aunque a fin de iniciar este proyecto el Congreso destinaría los recursos iniciales.

Declaró que prefiere no esperar el año y medio que, calculó, durarán las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), en el marco de las cuales ha manifestado que negociará el costo del muro.

Aclaró: “Me encanta México”, además de alabar a su gobierno y sus funcionarios, a quienes calificó como “muy inteligentes”. Sin embargo, señaló que México “se ha aprovechado” de Estados Unidos.

No los culpo por lo que ha pasado. No los culpo por aprovecharse de Estados Unidos. Lo que quiero decir es que no debimos haber permitido que eso sucediera”, consideró Trump.