Rehabilitan a ‘saqueadorcito’ y… hasta frituras y croquetas recibe

CHETUMAL

A cuatro días de haber sido evidenciado en redes sociales como ‘Saqueadorcito’, tenemos noticias de Max, el can captado en Chetumal, Quintana Roo, llevando una bolsa de frituras en el hocico. “Perro pandillero, sagaz y poeta participando en saqueos”, fue la leyenda que lo acompañó.

Sí, ‘lucha por su rehabilitación’… Su vida perruna se ha transformado: Ya no luce sus rastas de vagabundo; es mimado por la familia Sosa Garma, a la que pertenece, y su fama lo ha llevado a recibir regalos.

El carismático can dejó el abandono en que lo tenía su familia y ahora, hasta posan a su lado en las fotos. Atrás quedó el baño con agua fría y restos de jabón, ahora, es llevado a la estética canina, donde le piden que sea tratado con ‘amor’ y le den un baño con champú. Todo un ‘dandy’.

Y mientras Max ladra… sus dueños presumen el gusto del animal por las frituras, pero no cualquiera, al perrito le fascinan las del eslogan que fue talismán de artistas como Mijares, Alejandra Guzmán, William Levy, Lucero y Luis Miguel, el otrora famoso: ‘A que no puedes comer sólo una’.

Y vaya que no come una, se llevó una bolsa el pasado 6 de enero… Para que le dé gusto al diente, la tienda Dunosusa, donde fue captado Max, le hizo llegar una caja de 15 bolsitas -esperemos no se las ganen los miembros de la familia Sosa Garma- y una bolsa de 25 kilos de croquetas.

Además, para que no vuelva a lucir rastas, la estética canina KanKan le extendió una membresía de un año gratis.

Jimmy Sosa Casonova, quien es el jefe de familia, se dijo agradecido de los obsequios a ‘Saqueadorcito’, además de informar que Max tiene tres años, pero que le gusta el mitote y por eso se da sus escapaditas para hurtar algunas frituras.

