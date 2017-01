Conago no estaba informado sobre el Acuerdo Económico: Graco

CIUDAD DE MÉXICO.

Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, gobernador de Morelos y presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), indicó que el foro ‘no estaba informado sobre el Acuerdo por el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar, como lo aseguró Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

En entrevista telefónica con Pascal Beltrán del Río para Grupo Imagen.

Graco Ramírez aseveró que los funcionarios federales nunca contactaron a la Conago para notificarle el acuerdo firmado ayer por la tarde en la Residencia Oficial de Los Pinos; dijo que es necesario hacer partícipe a todos los entes ciudadanos de México, así como a las instituciones fundamentales en la administración del país.

(Es menester) destinar más recursos para salud, educación —cosa que desconocemos porque nunca nos comunicaron el Acuerdo— y todo lo que implica términos de desarrollo (y crecimiento económico); se debe colocar buena responsabilidad en las instituciones y no podemos tener una conducta insensible” para lo que está sucediendo en México”.

Agregó que ‘debemos tener un compromiso de transparencia; es necesario disminuir los gastos personales de los funcionarios, así como el IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios): no podemos tener pie a una economía (grande) si la población no tiene un poder adquisitivo que así lo permita. Hay cosas en el acuerdo de ayer que no se entienden’.

Hubiera sido importante haber tenido la paciencia para construir salidas en las que todos participarán; era (transcendental) que nos sentáramos todos para que la Conago también participará. Quedó clara nuestra posición frente al Acuerdo por el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar” por un supuesto desconocimiento.

Contradiciendo a Juan Pablo Castañón, el gobernador morelense abundó en que ‘no hubo ningún contacto para el Acuerdo. Propongo un modelo para saber cómo impulsar el poder adquisitivo de los mexicanos; hay que trabajar de manera cupular; me he enterado que Coparmex tampoco participó en la firma’, y eso habla de un señalamiento similar de su parte.

Quedé con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para fabricar una ruta; deben participar los gobernadores, y le propuse ir convocando por regiones, para que las medidas aterricen, que la gente vea que es de verdad. Es necesario ver el sentido de pertenencia del pueblo con el gobierno y viceversa”.

