Prevalecen los bloqueos contra el 'gasolinazo' en BC

BAJA CALIFORNIA.

Manifestantes que mantienen el bloqueo a la Terminal de Almacenamiento y Distribución de Pemex en Rosarito, Baja California, desde el pasado lunes, advierten que puede registrarse un nuevo desalojo violento este sábado, tras la llegada de cientos de elementos de la Policía Federal, del Ejército y de las policías municipales de Tijuana y Rosarito.

Desde la madrugada de este sábado cientos de uniformados se desplazaron a las instalaciones tomadas por los manifestantes y la tensión crece en el área.

Un primer intento de desalojo se registró la madrugada del viernes, cuando más de 300 elementos de la Policía Federal, el Ejército y la Policía Municipal de Rosarito con apoyo de oficiales de Tijuana, efectuaron un operativo la madrugada de este viernes a fin de desalojar a los manifestantes que mantienen el bloqueo

Pese al intento de desalojo, los ciudadanos que mantienen el bloqueo en la Terminal de Almacenamiento y Distribución de Pemex siguen en pie de lucha y advierten que no bajarán la guardia pues exigen reversa al gasolinazo y se niegan a abandonar una lucha que ya lleva toda una semana.

Ramiro Carlos David, joven rosaritense que forma parte del movimiento, explica que " hicieron un convoy como a las 3:30, se juntaron los federales, se organizaron llamaron a los mismos camioneros de Pemex, llegaron con violencia, hicimos barrera para hacer una manifestación sin violencia pero ellos llegaron con violencia llegaron empujando gente las pipas avanzaban no frenaron en ningún momento porque imagínese que uno cae frente a la pipa y le pasa algo" .

Los manifestantes soportaron golpes y jaloneos durante el operativo efectuado la madrugada de este viernes para desalojarlos, pero aunque se mantuvieron firmes, no pudieron evitar que salieran algunas pipas de combustible.

Su consigna es clara: resistir y mantenerse firmes en una lucha pacífica pues consideran injusto a un gobierno que con sus tarifas de electricidad, sus impuestos y sus gasolinazos, les roba el futuro.

Aquí nos quedaremos día y noche ayer estuvo lloviendo y aquí seguimos apoyando lo que queremos es que reduzcan los precios no es justo que tenemos un salario muy bajo nos aumentan la comida..aquí me quedo hago mis exámenes a las 5 de la mañana hoy no fui al trabajo ni ayer por lo mismo hay muchos jóvenes de prepa es su futuro" agrega Ramiro