Escapan de la violencia; llegan a Tijuana en busca de calma

CIUDAD DE MÉXICO.

A sólo unos metros de “la línea”, cientos de connacionales no buscan el sueño americano, su anhelo es la calma y la paz.

En los últimos años la llamada puerta de ingreso a Estados Unidos es una esperanza para mujeres y hombres que huyen de la violencia en sus comunidades.

Los cárteles, las pandillas y la inseguridad los obligaron a abandonar sus hogares, a ser desplazados, a buscar asilo político en la Unión Americana.

Vengo de Guerrero, de Lagunillas. Hay mucha delincuencia allá. Mataron a mi esposo por no querer trabajar con la gente de ahí. Me quedé sola. Me amenazan con mis niñas, que no me quieren ver ahí, y no tengo otro lugar a dónde ir. No puedo regresar. Me dijeron que me iban a matar y que se iban a llevar a mis hijas. Abusan, porque saben que una está sola, se aprovechan de eso”, comenta Laura, madre de dos menores.