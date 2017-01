Más de 100 detenidos por saqueos comparecen en Fiscalía de Veracruz

VERACRUZ.

Rogelio Franco Castán, secretario General de Gobierno del Estado de Veracruz, comentó que, resultado de las actividades delictuosas en las que se saquean tiendas de autoservicio y otros establecimientos comerciales, hay más de 100 detenidos compareciendo en la Fiscalía General de la entidad: ‘no se tolerará ningún tipo de robo o violencia’.

El funcionario resaltó que la situación es lamentablemente: ‘sí, es una medida que no gusta a la población; el día de ayer el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares se plantó con una posición de solidaridad para con el pueblo veracruzano. Sin embargo, se presentaron hechos que nada tienen que ver con el rechazo al alza en los precios de los combustibles’: la rapiña.

Los saqueos obligaron que haya más de 100 personas detenidas por participar en actos vandálicos que afectaron a diversas zonas de Veracruz; se castigará a la asociación delictuosa, daños y robo agravado. La policía científica y cibernética identificó a autores intelectuales; y la resistencia civil no puede acabar en violencia y robos”.

Dijo que ‘no hay que afectar a terceros. Ahora la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) hace operativos en diversos puntos; buscamos el diálogo y estamos en contacto permanente con el Gobierno Federal. Hemos dialogado con los transportistas, para que éstos regresen a sus actividades y ofrezcan el servicio a los ciudadanos, a fin de que lleguen a sus destinos’.

De los hechos delictivos participan taxistas, y los tenemos detectados; no permitiremos que los taxistas se presten a estas actividades: si es necesario, cancelaremos hasta la concesión de los mismos; la Fiscalía General está investigando cada caso en específico. El llamado es a todos y cada uno de los habitantes de Veracruz”: hay que mantener la calma.

Anotó que ‘no podemos confundirnos: una situación es el gasolinazo, y otro, los llamados para saquear los establecimientos: la población no debe dejarse engañar. Poco a poco, las investigaciones revelarán a las personas involucradas. Hasta el momento no hay líderes visibles. Coatzacoalcos, Acayucan y Minatitlán fueron las zonas más afectadas.

