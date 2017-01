SE aún no ha tenido acercamiento con gobierno de Trump: Rogelio Garza

CIUDAD DE MÉXICO

Rogelio Garza Garza, subsecretario de la Industria y Comercio de la Secretaría de Economía señaló que esta dependencia hasta el momento no ha tenido ningún acercamiento con representantes del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump.

El funcionario fue cuestionado sobre la repercusión que sufriría México tras la decisión de la compañía Ford de cancelar una inversión de mil 600 millones de dólares en una planta de producción de automóviles en San Luis Potosí.

Garza Garza agregó que en cuanto comiencen las pláticas con el nuevo gobierno de Estados Unidos se encontrarán oportunidades para fortalecer a la región.

Reitero que como país “lamentamos esta decisión que se toma, pero seguiremos trabajando en hacer un México más competitivo, más atractivo para la industria automotriz como lo hemos hecho y como ha venido funcionando”.

Este martes, antes del anuncio de Ford, Donald Trump publicó un tuit donde amenaza a General Motors con un impuesto elevado si decide mantener su producción en México.

Horas después, la compañía Ford anunció que cancelará una inversión de mil 600 millones de dólares en una fábrica en México y que en su lugar usará 700 millones de dólares para una planta en Michigan.

General Motors is sending Mexican made model of Chevy Cruze to U.S. car dealers-tax free across border. Make in U.S.A.or pay big border tax!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 de enero de 2017