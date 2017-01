Video: Miguel Barbosa dedica son jarocho con 'mentada' a Trump

CIUDAD DE MÉXICO

El coordinador de los senadores del PRD, Miguel Barbosa, aún causa polémica. Primero con una piñata de Donald Trump y ahora con un son jarocho contra el presidente electo de Estados Unidos.

Este domingo, el también expresidente del Senado subió un video en su cuenta de Facebook en el que presume a músicos y bailarines que trabajan en un restaurante del Puerto de Veracruz. Al final, Barbosa pide a los músicos un son dedicado a Donald Trump.

Como buen veracruzano, se lo digo de volada señor, yo no me ufano porque no me cuesta nada, los gringos, sin los mexicanos se los va a llevar la chingada”, añade.