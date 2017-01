Representante estafa a papás de Rubí con 105 mil pesos

CIUDAD DE MÉXICO

Crescencio Ibarra levantó una denuncia ante el Ministerio Público de Matehuala en contra de Bernardo Ramírez Portales por fraude. El señalado es acusado de ostentarse como representante del grupo musical ‘Los Cachorros de Juan Villareal’ y firmar un contrato por 220 mil pesos.

De acuerdo con un video difundido por el diario ‘La Razón El Periódico del Altiplano’, el jefe de familia de los Ibarra García entabló contactó con un representante musical, a quien le hizo entrega de tres cantidades de dinero, con la finalidad de asegurar la actuación de la agrupación en los XV años de Rubí.

Él me manejó que me traía a los chavos por 160 mil pesos y que con escenario me los ponía en 220 mil… Yo le dije que me los trajera con todo y el escenario y llegamos al acuerdo de 210 mil; firmamos el contrato”.