¿Por qué la gasolina Premium es más cara que la Magna?

CIUDAD DE MÉXICO.

Este año comenzó con el aumento a la gasolina, sin embargo, muchas veces nos preguntaos por qué una es más cara que la otra.

Lo cierto, es que por algún motivo, la Magna es más barata que la Premium, más allá de los octanos (que nos han explicado hasta el cansancio).

No todos los vehículos nuevos requieren de gasolina Magna, lo mejor es que revises el manual de tu auto para conocer el octanaje necesario para tu auto. De acuerdo al comunicado de gasolinas de Pemex, la Premium es apta para autos turbocargados o con supercargadores debido a que su ciclo de combustión es menor.

¿Qué son los octanos?

El número de octanaje es una característica que mide la capacidad antidetonante de un combustible cuando se comprime dentro del cilindro de un motor. A mayor número de octanaje, se obtiene una combustión más suave y efectiva.

En México la gasolina Magna tiene una cantidad de 87 octanos y la Pemium de 92. Se puede encontrar esta concentración en las gasolineras, debajo del letrero de cada tipo de combustible. Si bien, ya sabemos que esta es la principal característica que diferencia a ambos combustibles, y que la Premium produce menos emisiones contaminantes que la Magna, la diferencia de precios radica en su elaboración.

¿Qué hace más costosa a la gasolina Premium?

El incremento del costo en la gasolina Premium se debe a su proceso de elaboración que es más complejo que la de Magna. Todo se debe a que el refinamiento al que se presta esta gasolina es más largo, por lo que la cantidad de azufre contenida en éste es menor.

Este proceso extra implica un costo añadido, que se deriva directamente en su precio comercial. Además, la gasolina Premium recibe un tratamiento químico y se le añade una mayor cantidad de aditivos que mejoran su funcionamiento y el ciclo de vida del motor.

Gracias a este proceso, la gasolina Premium presenta características que la distinguen de la Magna y le permiten otorgar estas cualidades:

Al contar con una menor cantidad de químicos y azufre, la gasolina Premium emite menos contaminantes que la Magna.

Deja menos residuos sólidos en el motor, lo que alarga el buen estado del mismo de forma importante.

Con un ciclo de explosión en el motor más suave, esta gasolina produce menos desgaste en los cilindros.

Al reducir la cantidad de residuos sólidos en los inyectores de gasolina, a la larga el vehículo consumirá menos gasolina mediante pase el tiempo.

Es importante mencionar que el uso de este tipo de gasolina en motores que no lo requieran no mejora su rendimiento, incluso puede generar problemas en los motores, sobre todo los más antiguos. No te recomendamos utilizar esta gasolina en autos que no lo requieran.