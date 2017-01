Padres de Rubí piden voto por independiente a alcaldía de Saltillo

LA JOYA

Conforme pasan los días, la familia Ibarra García sigue dando muestras de sus deseos por ligarse a la política. Dos días antes de que se llevarán a cabo los XV años de Rubí en La Joya, pidieron votar por el candidato independiente a la alcaldía de Saltillo, Fausto Destenave Kuri.

En el material compartido en YouTube por Reina Ruiz, se aprecia a la señora Ana Elda García solicitar el apoyo para Kuri.

Saltillo, ahí les encargamos a Fausto Destenave Kuri. Voten por él, por favor”.

Visiblemente desconcertada, Rubí, también llama a favorecer al aspirante independiente.

Hace unos días, Crescencio Ibarra fue destapado como una opción para ir por la alcaldía de Villa de Guadalupe.

¿La política en el futuro de Crescencio? No es algo nuevo para ellos, Beverly -hermana de Rubí- tiene 20 años y es regidora de la localidad, además de seguir cursando estudios universitarios.

Al jefe de la familia más conocida de La Joya se le ha visto cerca de Marco Sifuentes, director de la empresa Merkamorfosis.

¿Quién es Sifuentes? Un consultor en marketing político; su empresa obtuvo el premio Reed Latino al mejor spot de la precampaña “Ya estuvo bueno”, además de crear el mejor eslogan: “Ahora es cuando”.

Con mi amigo don Crescencio Ibarra, el famoso papá de Rubí, a quien le regalaré su campaña a presidente municipal de Villa de Guadalupe, SLP y su hermano Pedro, a quien llevaremos a la presidencia municipal de Charcas. Incluye, estrategia, publicidad, branding y social media, con la producción, luego nos acomodamos. En #MKF lo decimos mejor”, publicó en su espacio de Facebook Marco Sifuentes el pasado 26 de diciembre.

En entrevista para el portal Mercado2.0 precisó:

Decidimos ofrecerle de manera gratuita los servicios de nuestro despacho de mercadotecnia política, en virtud de que nos enteramos de que el señor tiene una carrera política, su familia también. Nosotros le vamos a regalar esos servicios”.

MAMÁ DE RUBÍ SE DICE DEFRAUDADA

El material fue subido el pasado 25 de diciembre, un día antes de los XV años de Rubí en La Joya, ese día, Ana Elda García, madre de la quinceañera, se quejó de la gente que se aprovechó de su familia para ‘hacer su agosto’.

No tienen escrúpulos, uno se ha pasado de buena gente”, señaló en el material subido a YouTube y difundido por Jorge Vega.

Ese día aseguró que no habían recibido ningún pago por las presentaciones en televisión y las entrevistas que había concedido su hija previo a sus XV años.

No, pues… boleto de avión, hospedaje, pero, pues un ratito, una anda a las carreras no voy a tomar unas vacaciones… ni un quinto nos han dado”.

Aseguró que su esposo fue afectado en su trabajo, “tiene un buen rato que no puede trabajar, por lo mismo… me dice: ‘Hasta mi patrón voy a perder’. Eso es lo que la gente no entiende y no se vale”.

Dijo tener coraje porque la gente se aprovechó del festejo y “ni siquiera vinieron a decir, pues, gracias porque nos serviste”. Puntualizó: “Pizzerías, caricaturas… que traen ahí a mi esposo con las pizzas cargadas, por favor, uno qué es… ¿un monigote? Uno no es un monigote para que lo traigan así”.

E insistió:

Nosotros de buena gente nos hemos pasado y nosotros no podemos hacer nada, porque no fue nuestra intención que esto saliera de contexto”.

Precisó: “Le digo a todas esas personas que están haciendo su agosto a costillas de uno: Qué les rinda su dinero, porque así como les va a llegar se va a ir”.

