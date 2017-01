'Nos agarraron en las fiestas': queja de michoacanos por ‘gasolinazo’

MICHOACÁN

Ante el alza a los precios de las gasolinas que inició a nivel nacional el día de hoy, al momento no se registra en Michoacán ningún boicot o alguna protesta por parte de la población en Michoacán, tal es el caso de la capital de la entidad, donde no se ha registrado protesta alguna sobre este tema.

El desabasto se ha acumulado al alza de los precios del combustible, por lo cual la ciudadanía expuso sus quejas a título personal, pero sin una organización conjunta.

Los ciudadanos que manifestaron su inconformidad, opinaron que la falta de una voz social que impacte por ahora en el reclamó al incremento del precio de las gasolinas es cuestión de las fechas festivas…

A todos nos agarran celebrando nuestras fiestas de diciembre. Yo opino que estamos todos resguardados en nuestras casas, ahorita estamos de vacaciones, de alguna forma no nos afecta tanto, entonces, pero ya que regresemos a nuestras a las actividades cotidianas y que estemos llevando a los niños a la escuela y regresando al trabajo y de aquí a allá… y estemos empleando la gasolina como realmente la utilizamos, es entonces cuando todos nos vamos a tener que poner de acuerdo y abrir los ojos”, dijo Karla Alonso.

Nos agarraron en las fiestas decembrinas y nos agarraron distraídos… es totalmente una injusticia, suben el salario mínimo tres cuatro pesos, pero a la gasolina le suben dos y no compramos nada más un litro, entonces es una total injusticia. Me da un poco de coraje que los ciudadanos no nos pongamos de acuerdo para evitar este tipo de asaltos a nuestros bolsillos”, mencionó César Vargas.