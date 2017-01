Así bailó Maribel Guardia a ‘Layín’ en San Blas

SAN BLAS

Se escuchaba entre los asistentes el grito: “Taconeyele, taconeyele… ‘Layín’”. Y la orden la cumplió al pie de la letra Hilario Ramírez Villanueva, edil de San Blas, como parte de su cumpleaños. Aunque para muchos, el bailado fue él al mostrar sus mejores pasos a Maribel Guardia.

El polémico edil que ‘robó poquito’ cumplió con su criticado cumpleaños. Nada de límites, el funcionario sacó lustre al templete a puro taconazo.

Y de paso, aprovechó el evento para manifestar su intención de ir por la gubernatura de Nayarit, intención que fue recordada por la actriz durante su actuación.

Yo les voy a pedir una cosa, que no lo dejen sólo (a Layin), porque pronto se va a lanzar… ¿verdad?”.

La ostentosidad del evento fue punto de cuestionamientos… ¿De dónde salió para el evento?

Gracias a Dios tantos amigos y tantas donaciones, nos donaron una buena feriecita no tengo idea, yo no me encargué, tengo un amigo, le voy a preguntar y yo creo que a partir de mañana les puedo decir”.