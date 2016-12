Se avientan la 'bolita' por muerte de bebé

CIUDAD DE MÉXICO.

Natalia iba a cumplir cuatro meses de edad el 30 de diciembre de 2016, todo cambio por una complicación respiratoria durante su estancia en la guardería Jimmy. La hija única de la pareja conformada por Monserrat García y Eduardo Domínguez murió el 26 de diciembre a las 15 horas con siete minutos. “Congestión visceral generalizada” fue la causa de la muerte registrada en el acta de defunción de la pequeña a la cual estaban por empezar a salirle los dientes.

“Yo la dejé en la mañana como todos los días; la despertaba para que vieran que estuviera bien, se la dejé a la miss (maestra) que siempre me la recoge; y cuando despertaba ella siempre me sonreía, y eso fue lo que hizo, le dije mamita te me portas bien al rato nos vemos”, es el último recuerdo de Monserrat sobre su hija.

El trabajo de Monserrat está a más de una hora de camino de su casa y la guardería, por eso se sobresaltó cuando recibió una llamada de emergencia de la directora Sandra Chávez; eran las tres de las tarde con 17 minutos: “Que es urgente que me presente a la clínica 13 porque mi hija no podía respirar, entonces yo me empecé a asustar, le comenté que la más cercana era mi mamá que ella podía auxiliarme mientras yo llegaba,” continúa el relato de la madre. La directora insistió en la urgencia de su presencia en la clínica. Monserrat llamó a Eduardo y juntos llegaron a la Unidad de Medicina Familiar Número 13.

“Salieron los doctores por nosotros; nos dirigieron a una tipo dirección, donde estaba una doctora y nos dice que la bebé había fallecido, que la habían llevado sin signos vitales y me dijo que ya habían levantado un acta ante el Ministerio Público, por lo mismo de la falta de signos vitales en la bebé”, describe Eduardo.

La directora de la guardería Jimmy, ubicada en la delegación Azcapotzalco y que ante el Instituto Mexicano del Seguro Social se encuentra registrada como Enrique Pestalozzi, difiere con los padres de Natalia. Asegura que la niña llegó con vida a la clínica 13.

“Se puso mal en la guardería, se trasladó a la Unidad de salud número 13 (Clínica 13); la reciben, la entuban y nos comentan que lamentablemente la pequeñita murió”, manifestó.

“Nosotros también queremos justicia, sin embargo, el día de hoy nos notificaron que 240 pequeñitos ya no tienen guardería”, refiere la docente.

En entrevista, el titular de la Delegación Norte del IMSS, Francisco Ruiz, coincidió al señalar que la niña llegó sin vida al hospital, pero las investigaciones continúan abiertas.

“Desafortunadamente recibimos a la niña ya sin vida en la Unidad de Medicina Familiar número 13 y al recibirla sin vida dimos nosotros aviso como corresponde al Ministerio Público que fue y recogió el cuerpo y lo trasladaron, ya se hizo la necropsia, estamos a la espera de los resultados que genere la autoridad para saber si hay responsabilidad primero que nada y en dónde se encontraría alguna responsabilidad”, manifestó.