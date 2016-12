Discrepan SRE y papá de Daniel por ayuda

CIUDAD DE MÉXICO.

A pesar de que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) aseguró que el joven Daniel Reynoso, detenido el 20 de diciembre en Letonia, ha recibido apoyo legal por parte de las autoridades mexicanas, Luis Alberto Reynoso, padre del estudiante, aseguró a Grupo Imagen que tuvo que conseguir por sus propios medios a los encargados de la defensa de su hijo.

En entrevista, informó que decidieron contratar a una firma privada de abogados, la cual la mañana de este 30 de diciembre interpuso una apelación formal ante la justicia de Letonia, mediante la que se espera una primera respuesta en el transcurso de las próximas horas.

“Nos fue muy difícil el hecho de tener que buscar abogado, sobre todo por la cuestión del idioma, que es ruso. La Cancillería no nos ha dado apoyo legal, nosotros estamos contratando a alguien porque no tenemos el apoyo”, aseveró.

Detalló que los abogados que contrataron en esa nación de la Unión Europea les han explicado que, de acuerdo a los códigos de Letonia, la policía estaba en su pleno derecho para detener a Daniel de la forma en que lo hizo.

“Nosotros comentábamos que si la detención había sido de una forma errónea pues deberían poderlo liberar por, como lo conocemos en México, fallas en el debido proceso, pero lo que nos dicen es que no, que en este país no procede de esta manera”, relató el padre de familia desde Letonia.

Ante el desconocimiento de las leyes de Letonia y sobre cómo se podría agilizar la defensa de su hijo, Luis Alberto Reynoso expresó que se encuentran plenamente sujetos a lo que les dice la firma de abogados que contrataron, por lo que, si algún mexicano conoce las leyes de ese país, les sería muy útil su ayuda.

“Si hubiese alguien en México que nos pudiera ayudar con conocimiento de las leyes de acá y que realmente vea si se está actuando de una forma legal, que yo no creo que esto pueda ser legal en ninguna parte del mundo, será de mucha ayuda”, sostuvo.

Reiteró que han mantenido contacto con la embajada de Suecia y el Consulado en Riga sobre quienes dijo han estado al tanto de la situación del estudiante universitario en todo momento, revisando y planeando qué se hará próximamente y cuáles serán las acciones que se tomarán para apoyar lo más posible a Daniel Reynoso.

“Como padre de familia estoy desesperado, lo que más quiero en estos momentos es que mi hijo esté libre, este afuera de la cárcel. No lo he podido ver, llegué con mi otro hijo desde el 25 y es la hora que no he podido verlo, hay que hacer cita para que nos den fecha para poder verlo”, externó.

ACCIÓN DE LA SRE

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó que Daniel Reynoso Lesperance enfrenta cargos por presunto robo de tarjeta de crédito en Letonia, razón por la cual se encuentra bajo arraigo precautorio con el objetivo de realizar las investigaciones correspondientes.

En un comunicado la Cancillería detalló que al momento de su detención no existió notificación consular, ni tampoco se dio parte a la Embajada de México en Suecia; además, añade que ha “mantenido una permanente y estrecha comunicación con Reynoso Lesperance, sus familiares y las autoridades letonas. Nuestro connacional ha contado con asesoría y apoyo legal en todo momento”.

En el caso de Daniel Reynoso Lesperance, al no recibir información, el cuerpo diplomático solicitó al Departamento Consular del Ministerio de Asuntos Exteriores de Letonia datos sobre el caso a las autoridades policiales y responsables de la investigación.

La SRE reveló que se han entregado notas verbales a los Ministerios de Justicia e Interior de Letonia y el cónsul honorario de México en aquella nación, Carlos Arredondo; la Encargada de Negocios de la representación diplomática en Suecia, Audrey Rivera y la Dirección General de Protección a mexicanos en el Exterior se encuentran en constante comunicación con el connacional y con sus familiares.

Luis Alberto Reynoso, padre de Daniel, confirmó que su hijo estaba próximo a salir de la ciudad de Riga, Letonia, cuando se llevó a cabo la detención. “El día 23 él salía, ya no alcanzó a terminar sus exámenes, precisamente porque lo detuvieron un día antes de que hiciera sus exámenes y al día siguiente ya salía, el 23 ya estaba fuera”.

BITÁCORA

24 de agosto. Daniel Reynoso llegó a la ciudad de Riga, Letonia.

14 de diciembre. El estudiante es agredido afuera de un bar por su excasero, quien se había molestado cuando el mexicano dejó el departamento que le rentaba.

20 de diciembre. Policías llegan al departamento de Daniel Reynoso y se lo llevan detenido, sin orden de aprehensión.

22 de diciembre. En una audiencia, se determina llevar el caso a la corte, lugar en donde definen prisión preventiva.

Demandan justicia en Change.org

El día jueves Luis Alberto Reynoso Lesperance, hermano de Daniel Reynoso, estudiante mexicano que se encuentra detenido en Letonia, realizó una petición en la página change.org, exponiendo que se trata de una detención injustificada y en la cual no se están respetando las leyes internacionales aplicables a la situación.

“El día 20 de diciembre policías privaron de la libertad a mi hermano, Daniel Reynoso, sin justificación alguna y sin seguir las leyes internacionales aplicables, esto ocurrido en Riga, Letonia. El día de hoy cumple nueve días privado de su libertad sin que el gobierno de Letonia haya demostrado evidencia alguna para justificar su detención y siguen prolongando la fecha en la que podrían liberarlo. Favor de compartirlo, este caso de corrupción y/o fraude tiene que parar.” dice la petición,que hasta ayer a las 21 horas contaba ya con 5 mil 806 firmas, de las 7 mil 500 que se requieren para que ésta sea entregada a autoridades letonas y grupos derechohumanistas internacionales.

Cabe recordar que la Convención de Viena sobre relaciones consulares señala que “los funcionarios consulares tendrán derecho a visitar al nacional del Estado que envía que se halle arrestado, detenido o en prisión preventiva, a conversar con él y a organizar su defensa ante los tribunales”,

-Por Andrea Meraz