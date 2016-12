La otra Ruby… también es de SLP, pero sus XV fueron totalmente diferentes

CIUDAD DE MÉXICO.

A unos minutos de La Joya, está El Llano de Jesús María… allí Ruby Azucena celebró sus XV años, pero no como los de su vecina… la familia Chávez Compeán corrió la voz sobre la fiesta de su hija entre los habitantes de las rancherías cercanas una vez que logró reunir lo necesario para el gran día.

Aquí no hubo “chiva”, pues la carrera de caballos fue suspendida de último momento por respeto a la familia de don Félix Peña, quien murió durante la multitudinaria fiesta de Rubí Ibarra, el pasado 26 de diciembre.

En las fotografías de Ruby Azucena, en donde muestra una cándida y relajada sonrisa, se le ve con un vestido blanco con rojo y flores bordadas que fue adquirido en una boutique de Matehuala.

Asegura que no le hubiera gustado que sus XV años fueran como los de “la otra Rubí, la de La Joya”.

Yo estoy contenta, a mí no me gustan todas esas cosas, a mí me gusta todo más tranquilo, que no haya tanto relajo”, expresó la jovencita, quien estudia Administración en el Centre de Bachillerato Tecnológico Agropecuario, de la comunidad de Santa Lucía.