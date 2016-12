Celebra: sí es importante; Feliz 2017

CIUDAD DE MÉXICO.

Por siglos, la humanidad ha celebrado acontecimientos de diversa índole, ya sean logros personales y colectivos, o bien festividades relacionadas con la fe que cada persona y grupo social profesan.

Manuel Méndez, sicólogo y profesor investigador en el Colegio de Antropología Social de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), consideró que las festividades de fin de año tienen un valor simbólico, ya que las personas siempre necesitan elementos mediante los cuales puedan construir expectativas con respecto al futuro y de construir certezas sobre la propia vida.

También tiene valor simbólico en términos de una rememoración, o sea una serie de recuerdos de otros momentos significativos que has compartido con familia o amigos. Es una de las razones por las cuales se genera una nostalgia por algo que viviste con alguien que ya no está. Las tasas de depresión y de suicidios se elevan en estas temporadas por lo mismo por esta añoranza que se genera a lo que ya no tienes y que en su momento fue significativo, como una especie de ritual”, comentó.