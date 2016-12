En 2016... #Ladys y #Lords, lo que las redes viralizaron

CIUDAD DE MÉXICO

Las redes sociales las y los viralizaron. Los catapultaron a la cúspide de minutos de fama y luego… llegó el olvido.

Lo que era usado como un método de escarnio social y denuncia fue vencido por el protagonismo de algunos, pero no todo fue negativo…

Aquí un recuento, que te refrescará la memoria…

Olga Medrano obtuvo medalla de oro en la Olimpiada Europea de Matemáticas para Niñas (EGMO, pos sus siglas en inglés). Destacada la conquista de la estudiante de nivel preparatoria, que tiene en sus planes estudiar matemáticas en el Instituto Tecnológico de Massachussetts (MIT), de las instituciones más prestigiosas.

Su alcance fue reconocido por el presidente Enrique Peña Nieto, quien la recibió en Los Pinos.

En entrevista con Notimex, la estudiante de preparatoria aseguró que las “matemáticas no son números y tener una calculadora al lado, sino que es jugar con las ideas, observar estructuras, analizarlas y llegar a conclusiones”.

Su estancia en el MIT, instituto que le otorgó beca completa, la quiere aprovechar para estudiar también clases de ciencias de la computación, aprender mucho y luego convertirse en una investigadora; “eso me llenaría mucho, a eso quiero dedicarme a futuro”.

Olga Medrano Martín del Campo participó por tercer año consecutivo en la Olimpiada Europea de Matemáticas para Niñas (EGMO, pos sus siglas en inglés) en Busteni, Rumania, en la que obtuvo este año medalla de oro y los dos concursos anteriores bronce.

Conducía en estado de ebriedad y su imprudencia la llevó a provocar un choque múltiple en las calles de Tepetapa, Guanajuato; tras ser detenida intentó sobornar a elementos municipales con 100 pesos.

La joven fue remitida a la comisaría, donde permaneció alrededor de nueve horas; por escandalizar en la vía pública y resistirse al arresto le fue impuesta una multa de mil 500 pesos.

La acción fue captada en video en el mes de abril y pronto se viralizó. La belleza de la joven le generó miles de seguidores en redes sociales.

Trato de contestar todas las dudas, por ahora lo único que puedo pedir son disculpas a los afectados, policía municipal, familiares y amigos ya que tuve la mala suerte de ser grabada en un mal momento. Mis familiares no me inculcaron la corrupción ni el soborno, fue una reacción que tuve porque en ese momento no sabía todo lo que había ocasionado”, publicó en Facebook ante el asedio de los medios.