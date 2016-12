Estudiante se deja cachetear por sugerencia de maestro

CIUDAD DE MÉXICO.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación dirigida al secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, para que se repare el daño a dos alumnos de secundaria, en términos de la Ley General de Víctimas, por violencia y maltrato de parte de un profesor.

El docente de matemáticas de una secundaria de la Ciudad de México fue denunciado por incitar a que los alumnos fueran golpeados por sus compañeros para obtener dinero para fotocopias, de acuerdo con la CNDH.

El organismo emitió la recomendación 59/2016, en la que se documentó que el 10 de junio de 2013 el profesor pidió a los alumnos 25 pesos para el pago de copias, un alumno que no contaba con el dinero, solicitó al docente pagarle al día siguiente, éste no accedió y le contestó: “que los consiguiera como pudiera, dando besos, no besos o vendiera cachetadas, pero que quería su dinero”.

Según el testimonio del alumno, sólo tenía cinco pesos, por lo que decidió aceptar dinero a cambio de ser golpeado en la cara, cuerpo y que sus compañeros “le torcieran los pezones”, lo cual ocurrió en presencia del profesor.

Otra compañera de clases también resultó agraviada: “El profesor nos comentó que debíamos pagarle 25 pesos y si no los conseguíamos, a las niñas nos dijo que ‘podíamos prostituirnos para conseguirlos’”, declaró la alumna afectada.

Los alumnos refirieron que el profesor, aun siendo testigo de las agresiones en el salón, no hizo nada, incluso se burló.

El 18 de junio de 2013, los padres del adolescente solicitaron reunirse con la directora del plantel, quien los citó para celebrar un acta de hechos, en que una de las víctimas refirió que “en la mayoría de sus clases el profesor agredía a los alumnos, les lanzaba papel de baño o los golpeaba con objetos en la cabeza”.

En la época en que ocurrieron los hechos, el adolescente fue diagnosticado con depresión y cuadro clínico compatible con Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), emitido por la Unidad de Especialidades Médicas del Hospital General Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, del cual es derechohabiente.

Un sicólogo de la CNDH también constató que el adolescente sufrió afectación sicológica, al ser expuesto ante sus compañeros, quienes lo denigraron y humillaron.

“Este organismo nacional verificó que el profesor incurrió en actos de maltrato escolar de índole física, verbal y sicológica, al iniciar, alentar, permitir e incluso participar en las agresiones que recibieron la víctima y su compañera de clases, con lo que incumplió la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, por no otorgarles trato con respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud”, destacó.

Por ello, la CNDH recomendó al secretario de Educación Pública que se repare el daño a la alumna y alumno, en términos de la Ley General de Víctimas, y se les inscriba en el Registro Nacional de Víctima, para que tengan acceso a los beneficios que conforme a derecho les corresponden; elaborar y ejecutar un programa de actividades en materia de derechos humanos, dirigida a la comunidad educativa del plantel, que incluya métodos encaminados para eliminar la violencia escolar.

También, que se investiguen las conductas de maltrato escolar en que probablemente incurrieron otros dos servidores públicos del plantel escolar, y que se deje constancia de dicha investigación.