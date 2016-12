Policías de NL detienen a conductor y le rocían gas

GUADALUPE, NL

Con palabras altisonantes y una actitud agresiva, policías del municipio de Guadalupe intentaron bajar a un joven de su vehículo rociándole gas lacrimógeno, los hechos trascendieron ya que el afectado transmitió lo sucedido mediante un video publicado en su cuenta de Facebook.

El conductor, que en la red social se identifica como Felipe Hernández, subió la grabación del momento cuando una patrulla le cierra el paso en el cruce de las avenidas Eloy Cavazos y Santa Rosa de Lima.

Para evitar a la unidad de Policía, el joven dio marcha en reversa y trató de huir por una lateral, pero se retornó y fue ahí cuando la patrulla, GPE-311, lo cerró y tres elementos descendieron gritando "manos arriba" para que bajará del vehículo.

"Estos son los oficiales que me están ahí, me quieren bajar, yo no estoy haciendo nada y no hice nada y traen aquí un bat", dice el conductor mientras registra las imágenes de los elementos.

Yo no hice nada, quise hablar bien con ellos, no sé por qué me atoraron, yo quise, yo quise este, quise pasar simplemente, iba bien, les dije que me atendieran y no quieren atenderme".

Hernández bajó un poco el vidrio y le dijo a uno de los oficiales que quiso hablar bien, pero el elemento le responde a gritos.

¡Casi me aplastas con tu carro, buey! !Bájate y abre!", le contestó el elemento, mientras uno lo graba con una cámara y otro le pide una identificación.

El conductor aseguró estar en regla y le reclamó que un oficial que no le atendió.

Nomás quiero saber porque se me atravesó el oficial y le dije que me atendiera y por qué no me atendió, estuvo atravesado mucho tiempo, me desespere empecé a dar de reversa y siguen sin atenderme", comentó.

Cuando otro elemento se acerca para asegurarle que no va pasar nada, otro oficial aprovecha para rociarlo con gas lacrimógeno y minutos después finaliza el video con la imagen del conductor afectado por los efectos del gas.

Ante su negativa de descender del vehículo, el joven fue trasladado dentro del interior del vehículo por una grúa en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública municipal.

Este incidente se registra después de que el 9 de diciembre, Víctor Navarro asumió el cargo como titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Guadalupe tras la salida de Felipe de Jesús Gallo, en medio de una ola de inseguridad en la que han destacado el alza en robos y delitos menores.

Aunque se solicitó entrevista para conocer la versión de la corporación de Guadalupe, el área de Enlace de Comunicación en Seguridad Pública y Tránsito dijo desconocer si se brindaría alguna postura.

Puedes leer la nota original en:

*Este contenido es publicado con autorización de ABC.