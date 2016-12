Alza del precio de gasolinas, medida 100% recaudatoria de la SHCP: Zoé Robledo

CIUDAD DE MÉXICO.

El senador perredista Zoé Robledo Aburto indicó esta mañana que la alza en el precio de las gasolinas se debe a una ‘política recaudatoria que busca tapar el boquete presupuestal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ya que no hay una razón de precios internacionales que afecten a los costos con que se vende en México’.

En entrevista telefónica con Patricia Rodríguez Calva para Grupo Imagen.

Dijo que ‘desde el gasolinazo del último verano estamos en contra de esto, que amenaza las variables económicas de las familias; estamos en total desacuerdo que la SHCP haya tomado esta decisión cuando hace un año se hizo lo mismo; eso de la banda de los precios máximos’ es una cortina: ‘estamos pagando una de las gasolinas más caras del mundo’.

La razón que la (SHCP) busca incrementar sus ingresos a través de los precios de las gasolinas, tras malos años en materia de recaudación, lo que se convierte en un impuesto implícito, y los automovilistas no tienen por qué pagar el (gravamen). Los precios internacionales de los hidrocarburos siguen siendo mucho más bajos”.

Agregó que ‘pagamos más que los vecinos de Estados Unidos y Guatemala. Eso de los IEPS no es la razón para tener esta coyuntura: es una política 100 por ciento recaudatoria; cada bomba de las gasolineras son ahora proveedoras de la (SHCP). Al gobierno saliente ya no le importa la molestia social. La Reforma Energética no se enfrenta con la realidad’.

Nosotros planteamos que el IEPS era un impuesto erróneo; la Reforma no da resultado y todo, aunado con la inflación, generará escalas en los precios de (bienes y servicios). La Reforma Energética pretendía que México, país petrolero, tuviera precios menores en los hidrocarburos. Y no ha sucedido así. Hay que derogar la ley y buscar otros mecanismos”.

Anotó que ‘toda ley y norma está sujeta a revocación, vale la pena intentarlo antes de que se emita el próximo paquete económico; hay que buscar la coalición de las fuerzas políticas; mientras los partidos no se sumen a las buenas causas, los problemas persistirán; tenemos que estar del lago de la gente y no del de la clase política’.

Deben intervenir las facultades presidenciales. No hay que picarles el diente a los automovilistas. La inflación se incrementará de manera importante, junto con una economía que no da resultados ni se refleja, los gobierno pierden credibilidad, entramos en un momento crítico: no hay que subestimar escándalos de corrupción, derechos humanos e impunidad”.

edd